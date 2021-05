Das ferngesteuerte Vehikel fuhr am Samstag die Rampe der Landekapsel hinunter und rollte um 04.40 Uhr (MESZ) auf die Oberfläche des roten Planeten.Das wurde auf dem offiziellen Account des Fahrzeugs in den chinesischen Sozialen Medien mitgeteilt. Der Mars-Rover trägt den Namen „Zhurong“. Das ist in der chinesischen Mythologie der Gott des Feuers.

apa/reuters