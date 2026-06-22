Die illegale Finanzstruktur sei in der toskanischen Industriestadt Prato aktiv gewesen, in der eine große chinesische Gemeinschaft lebt, und habe über Jahre hinweg verdeckte Zahlungen für Drogenhandel, Schmuggel und illegale Warenströme abgewickelt, teilten Ermittler mit. Profitieren sollen demnach mehrere kriminelle Netzwerke, darunter Gruppen aus dem Drogenhandel, der internationalen Rauschgiftlogistik sowie aus der organisierten Beihilfe zur illegalen Einwanderung.<h3>\r\nGeldtransfers außerhalb regulierter Banken<\/h3>Nach Angaben der Ermittler wurde ein intransparentes Zahlungssystem genutzt, das dem sogenannten Hawala-System ähnelt und Geldtransfers außerhalb regulierter Banken ermöglicht. Die Behörden sprechen von einem hochprofessionellen Netzwerk mit internationaler Verflechtung. Im Zuge der Ermittlungen ordnete ein Untersuchungsrichter die Beschlagnahmung von rund 60 Millionen Euro sowie 41 Vorsichtsmaßnahmen an, darunter 17 Haftbefehle und 16 Hausarreste.<BR \/>Die Staatsanwaltschaft Florenz und die Anti-Mafia-Direktion (DDA) gehen davon aus, dass die Gruppe über mindestens drei Jahre hinweg kriminelle Finanzdienstleistungen in großem Umfang bereitstellte.<BR \/><BR \/> Die Geldströme seien unter anderem zwischen Italien, Spanien, Frankreich und Portugal organisiert worden. Um Nachverfolgung zu erschweren, sei Bargeld auch über Netzwerke chinesischer Textilbetriebe im Fast-Fashion-Sektor in Prato sowie in Produktionszentren in Spanien verschoben worden. Ermittler sprechen von einer engen Verbindung zwischen Finanzvermittlern der Organisation und albanischen Drogenclans.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler erhielten auch italienische Mafia-Strukturen aus mehreren Regionen Zahlungen über das System, darunter Clans der 'Ndrangheta und der Camorra. Zudem soll das Netzwerk auch im Bereich illegaler Migration aktiv gewesen sein. Demnach wurden chinesische Staatsbürger über Serbien und weitere Balkanrouten nach Italien geschleust und gegen hohe Gebühren in verschiedene Städte gebracht. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Organisation insgesamt Einnahmen in Millionenhöhe erzielte und als zentrale Finanzdrehscheibe für mehrere kriminelle Strukturen diente.