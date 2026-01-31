Der junge Mann, der als Austauschstudent an der Universität Tuscia in Viterbo studiert, war bereits am 19. Jänner nach Südtirol gekommen, da er die Dolomiten besuchen wollte. <BR \/><BR \/>Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurde er zuletzt am 21. Jänner in St. Ulrich gesehen. <BR \/><BR \/>Seit Mitte der Woche wird nach dem jungen Mann gesucht. Erst konzentrierte sich die Suche auf Gröden, nun wird vor allem das Gebiet um die Villnösser Geisler durchkämmt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268967_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Samstag standen die Bergrettungen von Brixen und Villnöß sowie der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites im Einsatz. Die Suche verlief bisher ergebnislos.