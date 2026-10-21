Die Einsatzkräfte der Carabinieri-Kompanie Neumarkt stießen bei Routinekontrollen immer wieder auf die manipulierten Ausweisdokumente. Drei Fälle wurden in Leifers festgestellt, einer in Tramin. <BR \/><BR \/>Der jüngste Vorfall datiert vom 20. Oktober: Ein 47-jähriger Einwohner von Leifers erschien auf der lokalen Carabinieri-Station. Bei der Identifizierung legte er seine elektronische Identitätskarte vor. Den Beamten fiel sofort eine Unregelmäßigkeit auf: Der Chip, der für die elektronischen Funktionen der Karte unerlässlich ist, war herausgebrochen worden.<BR \/><BR \/>Das Dokument wurde beschlagnahmt, der Mann bei der Staatsanwaltschaft wegen Urkundenfälschung auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\nVerschwörungsmythen als Auslöser?<\/h3>Der Fall im Unterland ist kein Einzelfall: Im gesamten Staatsgebiet registrieren die Behörden derzeit eine Zunahme ähnlich präparierter Ausweise. <BR \/><BR \/>Eine Erklärung dafür ist die Verbreitung von Falschinformationen im Internet: Manche Bürger glauben fälschlicherweise, dass der eingebaute Microchip dazu diene, den Träger zu orten oder dessen Bewegungen zu überwachen. Die Carabinieri stellen klar: Diese Befürchtung entbehrt jeder technischen Grundlage. Die Identitätskarte enthält weder GPS-Empfänger noch sonstige Sender zur Ortung aus der Ferne. Der Chip speichert lediglich Stammdaten sowie biometrische Daten zur digitalen Verifizierung und für den Zugang zu Online-Diensten.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig schließen die Ermittler nicht aus, dass in manchen Fällen auch die Absicht dahintersteckt, elektronische Polizeikontrollen zu erschweren oder Dokumentenfälschungen zu verschleiern.<h3>Bis zu zwei Jahre Haft drohen<\/h3>Die Carabinieri warnen eindringlich vor der Manipulation von Ausweisdokumenten, da diese gravierende strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Das vorsätzliche Verändern eines offiziellen Dokuments fällt unter die Artikel 477 und 482 des italienischen Strafgesetzbuches und kann mit einer Freiheitsstrafe von vier Monaten bis zu zwei Jahren bestraft werden. <BR \/><BR \/>Sollte das manipulierte Dokument zudem als gefälschter, für die Ausreise gültiger Ausweis eingestuft werden (Art. 497-bis StGB), drohen sogar zwei bis fünf Jahre Haft. Die Beamten rufen die Bevölkerung dazu auf, Dokumente stets intakt zu halten und Beschädigungen oder Defekte umgehend bei den zuständigen Gemeinden zu melden.