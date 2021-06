Giftige Chlor-Dämpfe in Völser Hotel: Gefahr gebannt

Helle Aufregung am Montagmorgen in einem Hotel am Völser Weiher: Dem Seniorchef des Hotels war beim Hantieren mit Chlor ein Fehler unterlaufen; dabei wurden giftige Dämpfe frei. Die Evakuierung der 28 Hotelgäste war aber nicht notwendig. Der Seniorchef wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.