Am Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren von Naturns und Umgebung alarmiert: Chloraustritt in einem Hotel in Naturns. Wie sich herausstellte, wurde Chlor nachgefüllt, doch das Rohr war defekt. So kam es dazu, rund 1000 Liter Chlor in ein Ausgleichsbecken mit 16.000 Liter Wasser flossen.Dabei kamen Kinder, die die Rutsche in eines der Schwimmbecken benutzten, mit dem Chlor in Kontakt. Mehrere Kinder klagten danach über Augenreizungen. 3 Kinder wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus von Meran gebracht.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Naturns, das Weiße Kreuz Naturns, das Weiße Kreuz Meran mit dem Organisatorischen Leiter (ORG) und der Meraner Notarzt.