Christbaumbrand verhindern

In den meisten Haushalten dürfen an Heiligabend und Weihnachten Kerzen auf Adventskränzen und Christbäumen, Sternspritzer und Laternen nicht fehlen. Diese können aber schnell zur Brandquelle werden. So kann es 10 Zentimeter über der Kerzenflamme am Christbaum noch immer rund 280 Grad heiß sein.Auch der Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols weiß, dass sich das Brandrisiko um die Weihnachtszeit besonders erhöht. Wir haben einige Tipps hier zusammengefasst, damit Sie die Gefahr möglichst gering halten können:Gleich nach dem Kauf sollten Christbäume ins Wasser gestellt werden, damit sie nicht so schnell austrocknen. Wenn möglich, sollte eher zu elektronischen Kerzen gegriffen werden, wobei auch diese zur Brandquelle werden können. Deshalb sollten Feuerlöscher oder ein Kübel Wasser immer in der Nähe stehen, weil innerhalb von Sekunden reagiert werden muss.Wenn der Christbaum länger steht, trocknet er stark aus. Nach einigen Tagen sollten die Kerzen deshalb nicht mehr angezündet werden. Je nach Grad ihrer Austrocknung sind die Christbäume nämlich mehr oder weniger entzündbar. Einmal in Brand geraten, brennt ein ausgetrockneter Baum rasant ab. Aber, woher kommt die Nordmanntanne eigentlich und warum stellen wir einen Christbaum auf? Testen Sie Ihr Wissen im großen STOL-Weihnachtsquiz. Auch außerhalb der eigenen Wohnung ist Vorsicht geboten: Neben Adventskränzen und Christbäumen, können auch Laternen zur Gefahr werden. Laternen im Freien werden oft vergessen. Allerdings können diese bei Wind umfallen und die Flammen dadurch unter Umständen auf Häuserfassaden übergreifen. Mit Laternen sollte deshalb immer genug Abstand eingehalten werden, gerade zu Gewächsen wie beispielsweise Efeu. Außerdem wird zu Metall- statt Holzlaternen geraten.Sollte es tatsächlich zu einem Brand kommen und ein erster Löschversuch nicht gelingen, so gilt es den Raum sofort zu verlassen, die Türen zum Brandraum zu schließen und die Feuerwehr über die Notrufnummer 112 zu alarmieren.

