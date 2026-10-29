Er bestätigte einen Bericht der „Bild“-Zeitung. Das Gericht selbst äußerte sich nicht.<BR \/><BR \/>Die beiden jüngsten Kinder des geschiedenen Paars waren in der Silvesternacht 2023\/24 vom Wohnort des Vaters in Süddänemark nach Deutschland entführt worden. Blocks Ex-Mann hatte sie im August 2021 nach einem Wochenendbesuch nicht zur Mutter zurückgebracht. Entscheidungen deutscher Gerichte zugunsten der Mutter wurden in Dänemark nicht umgesetzt.<BR \/><BR \/>Christina Block steht seit Juli 2025 in Hamburg vor Gericht. Die Tochter des Gründers der Steakhauskette „Block House“, Eugen Block, ist angeklagt, eine israelische Sicherheitsfirma mit der Entführung beauftragt zu haben. Sie bestreitet das.<h3>\r\nSprecher: Block wollte sich nie ihrer Unterhaltspflicht entziehen<\/h3>Der Berater von Christina Block, der frühere Regierungssprecher Béla Anda, erklärte, seine Mandantin habe sich zu keinem Zeitpunkt grundsätzlich gegen die Zahlung von Unterhalt gewehrt. „Sie hat sich vielmehr gegen aus ihrer Sicht unangemessen hohe Forderungen und gegen einen Beginn der Unterhaltspflicht zu einem Zeitpunkt gewandt, von dem an sich die Kinder widerrechtlich in Dänemark befanden.“<BR \/><BR \/>Anda bestätigte die im Pressebericht genannten Zahlen nicht. Er erklärte jedoch, das Gericht habe Hensel nicht den von ihm geforderten Unterhaltsbeitrag zugesprochen, sondern habe einen deutlich niedrigeren Betrag festgesetzt. Weil der Unterhaltsanspruch nach dänischem Recht mit der Volljährigkeit ende, sei im Oktober 2025 ein weiteres Verfahren in Deutschland eingeleitet worden.<BR \/><BR \/>Das dänische Gericht hatte „Bild“ zufolge auch einen Unterhaltsanspruch der ältesten Tochter der geschiedenen Eltern festgesetzt. Die heute 20-Jährige war im Sommer 2021 mit Zustimmung der Mutter zu ihrem Vater nach Dänemark gezogen. Die zweitälteste Tochter (18) lebt bei ihrer Mutter in Hamburg.