Die Absolventin des Bozner Konservatoriums und langjährige Solistin ist heute die „Software“ der Familienmusik Pichler. Mit dabei: Ehemann Arthur und ihre fünf Kinder.<BR \/><BR \/>Der Basketballkorb in der Einfahrt, die Fahrräder und Skier vor der Haustür, die Schuhe in allen Größen, aber vor allem die bunt gerahmten Fotos gleich im Eingang lassen erahnen, dass hier normalerweise Trubel herrscht. Umso überraschender ist die Ruhe im dreistöckigen Passivhaus von Familie Pichler nordwestlich von Flains. Keine lauten Kinderstimmen, kein Bellen (Hund Ares ist im Garten) und auch keine Musik – obwohl gerade Semesterferien sind und obwohl in dieser ausgesprochen musikalischen Großfamilie alle mindestens zwei Instrumente spielen.<BR \/>Mehr über das gemeinsame Musizieren von Christine Marsoner Pichler und ihrer Familie lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/>Weitere Themen im Heft: Bergbäuerin Sabine Schrott Prenn spricht von der Bedeutung samenfesten Saatgutes und alter Sorten; Landesrätin Ulli Mair beantwortet den Fragebogen der „Südtiroler Frau“; der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) feiert seinen 60. Geburtstag; die Biographie der Grand Dame der Dolomiten, Paläontologin Maria Matilda Ogilvie Gordon.