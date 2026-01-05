Im Rahmen verstärkter Sicherheitskontrollen ist es am Sonntagnachmittag in Bozen zu einem schwerwiegenden Zwischenfall gekommen. Ein 35-jähriger tunesischer Staatsbürger wurde von der Staatspolizei festgenommen, nachdem er auf dem Christkindlmarkt mit Steinen auf Passanten sowie auf Einsatzkräfte geworfen hatte.<BR \/><BR \/>Der Mann war zuvor wegen belästigenden Verhaltens von den Ordnungskräften vom Marktgelände verwiesen worden. Kurz darauf kehrte er jedoch zurück und begann, vom Boden aufgesammelte Steine in Richtung von Besuchern, Carabinieri und Stadtpolizisten zu schleudern.<BR \/><BR \/>Trotz mehrerer Versuche, ihn zu beruhigen, setzte er sein aggressives Verhalten fort und näherte sich den herbeigeeilten Beamten der Staatspolizei mit einem Stein in der Hand. In der Folge kam es zu einer Rangelei, bei der der Mann überwältigt und zur Polizeidirektion gebracht wurde.<BR \/><BR \/>Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Asylbewerber, gegen den bereits ein verpflichtender Platzverweis aus Bozen bestand. Er wurde wegen Widerstands und Körperverletzung gegenüber Amtspersonen verhaftet und bis zur Durchführung eines beschleunigten Gerichtsverfahrens in Gewahrsam genommen. <BR \/><BR \/>Zwei Beamte der Staatspolizei erlitten dabei Verletzungen, die eine siebentägige Heilungsdauer erfordern.