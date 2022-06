Chronische Unterbesetzung trifft auf steigenden Bedarf

„Aufgrund der Pandemie ist in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Psychopathologien im Kindes- und Jugendalter zu verzeichnen, wobei vor allem Angststörungen, depressive Verstimmungen, Essstörungen und Verhaltensauffälligkeiten zugenommen haben“ – so steht es in einer Antwort des Gesundheitsressorts auf eine entsprechende Anfrage der Süd-Tiroler Freiheit.Dementsprechend seien die „Anfragen um psychologische Betreuung mit psychotherapeutischer Indikationsstellung im Sanitätsbetrieb und vor allem in den 4 psychologischen Diensten angestiegen“. Auch Christa Ladurner vom Forum Prävention hatte gegenüber STOL darauf hingewiesen. Hauptgründe, weswegen Jugendliche und Erwachsene bis 25 Jahre in psychologischer Behandlung sind, sind nach Auskunft des Sanitätsbetriebes: Angststörungen, Zwangsstörungen, Anpassungsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, depressive Episoden, Essstörungen, Probleme bezogen auf die Schule und das Lernen, Probleme im Sozialverhalten, Probleme in der Familie, Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung.Dem gestiegenen Bedarf stehen jedoch gesunkene Ressourcen gegenüber, was zu einer Verlängerung der Wartezeiten geführt habe. So heißt es in der Beantwortung der Anfrage: „Neben dem gestiegenen Bedarf an psychotherapeutischen Leistungen sind die aktuellen Versorgungsschwierigkeiten aber auch auf Personalengpässe zurückzuführen. Diese lassen sich durch chronische Unterbesetzung, Suspendierungen und pandemiebedingt häufigeren Krankenständen erklären. Der Versorgungsengpass besteht demzufolge schon seit längerer Zeit und wurde/wird jetzt durch die Auswirkungen der Pandemie direkt und indirekt verschärft, wobei nicht nur der Kinder- und Jugendbereich, sondern auch junge erwachsene Patienten davon betroffen sind“.Auf den Personalmangel sei es auch zurückzuführen, dass in den psychologischen Diensten von Bruneck und Brixen die konkreten Daten nicht geliefert werden konnten. Konkrete aufgeschlüsselte Zahlen gibt es also erst aus Meran und Bozen –, aber „einen deutlichen Anstieg des Bedarfes an Psychotherapie“, verzeichnet man laut Beantwortung der Anfrage auch im psychologischen Dienst Bruneck, „sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenbereich“.Für Bozen hingegen gibt es Zahlen und sie belegen den Anstieg. Die Übernahmen von Psychotherapien und psychologischen Beratungen von Personen bis einschließlich 25 Jahre sind von 397 im Jahr 2019 auf 595 im Jahr 2021 angestiegen, wobei mehr weibliche als männliche Patienten verzeichnet werden.Die Psychodiagnostik im schulischen Kontext weist für das Vorjahr 862 Neuanfragen und 657 Kontrollvisiten aus. Auffällig sind dabei die deutlich geringeren Zahlen für 2020: 603 Neuanfragen und 466 Kontrollvisiten. Unbeantwortet bleibt die Frage, ob dies auf die Folgen des Lockdowns und des Personalmangels zurückzuführen ist.Für Meran zeigt sich ein ähnliches Bild: Die Anzahl der psychodiagnostisch und psychotherapeutisch betreuten Personen bis einschließlich 25 Jahre lag hier in den vergangenen Jahren stets bei etwas über 1400. Im ersten Coronajahr 2020 sinkt die Zahl auf 1192. 2 Gründe werden hier auf Nachfrage genannt: Zum einen wurden die Räumlichkeiten coronabedingt vorübergehend gebraucht, zum anderen konnten über die dann eingeführten telefonischen Sitzungen weniger Patienten betreut werden.Für die Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Myriam Atz-Tammerle, ergeben sich aus den Daten 2 dringende politische Forderungen: „Zum einen muss das Personal in diesem Bereich unbedingt und dringend aufgestockt werden“, sagt sie. Und zum anderen müssten sich Politiker und die Verantwortlichen im Sanitätsbetrieb „an einen Tisch setzen, und die Datenlage analysieren – und dann die notwenigen Konsequenzen ziehen – zum Wohl der psychischen Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen“.