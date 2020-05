Cima Tosa: Bergsteiger stürzt mehrere hundert Meter in den Tod

Nach Angaben der Bergrettung war der 57-jährige Mann gemeinsam mit einem Bergkameraden in der 850 Meter langen und über 50 Grad steilen Nordeisrinne (canalone Neri, Anm.d.Red.) mit Steigeisen auf dem Weg zum Gipfel. Auf etwa 2800 Metern Meereshöhe dürfte der Bergsteiger den Halt verloren haben und ist mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Der Bergsteiger war auf der Stelle tot.Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Leichnam in die Totenkapelle von Madonna di Campiglio gebracht.

ansa/zor