Citroën überschlägt sich – Südtirolerin schwer verletzt

Die Autofahrerin war gegen 18.30 Uhr bei Sterzing von der Nordspur der Autobahn abgefahren, als sich ihr roter Citroën in der Ausfahrt überschlug. Er blieb auf der Fahrerseite liegen – die Fahrerin im Auto eingeschlossen.Zeugen des Unfalls befreiten die Frau aus ihrer misslichen Lage. Sie zogen sie durch den Kofferraum ins Freie.Ersten Informationen zufolge hatte sich die Frau bei dem Unfall schwer verletzt. Sie war allerdings ansprechbar, als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen. Der Notarzt und die Retter des Weißen Kreuzes von Sterzing versorgten sie und brachten sie in das Krankenhaus von Brixen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Vahrn und Brixen sowie die Autobahnmeisterei.Es bildeten sich Rückstaus im Abendverkehr.

kn