<BR \/><BR \/>Der erste Vorfall ereignete sich auf dem zentralen Santa-Maria-Platz in Civezzano (Trentino). Dort soll der Täter zuerst die Fensterscheibe eines geparkten Fiat 500 eingeschlagen und dann eine Tasche aus dem Fahrzeug der ahnungslosen Besitzerin entwendet haben. Die Beute betrug rund fünfzig Euro.<BR \/><BR \/>Nur wenige Augenblicke später traf der Mann auf eine Gruppe von Schülern, die sich an der Endhaltestelle des Schulbusses befanden. Dort soll er einen Jugendlichen mit einem Messer bedroht und ihm Bargeld sowie eine Uhr geraubt haben.<BR \/><BR \/>Im Anschluss flüchtete der Täter und begab sich in Richtung eines Einkaufszentrums im Ortsteil Mochena. Während er sich dort offenbar unbehelligt im Inneren des Einkaufszentrums aufhielt, griffen die Carabinieri ein und verhafteten den jungen Kosovaren, der den Behörden bereits bekannt war.<BR \/><BR \/>Dank der schnellen Ermittlungen, Zeugenaussagen sowie Aufnahmen aus Überwachungskameras konnte der Verdächtige rasch identifiziert und verhaftet werden. Bei ihm wurde sowohl die zuvor gestohlene Beute gefunden, die später vollständig sichergestellt und der Eigentümerin zurückgegeben wurde, als auch ein Klappmesser, das ebenfalls beschlagnahmt wurde.