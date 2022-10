Claudiana eröffnet 27. Akademisches Jahr – 204 Neuinskribierte

Die Claudiana ist Südtirols Universitäres Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe in den Bereichen Pflege und Hebammenkunde, Rehabilitation, Prävention und Sanitätstechnik. Jeder Studiengang der Claudiana hat eine Konvention mit einer italienischen Universität und arbeitet eng mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb zusammen. Dies garantiert eine zweisprachige Ausbildung auf hohem Niveau. Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche junge Menschen für genau diesen Weg entschieden.Nach erfolgreichem Bestehen der Aufnahmeprüfung im September ist mit der feierlichen Eröffnung des akademischen Jahres für 204 Neuinskribierte offiziell der Startschuss für ein 3-jähriges Bachelorstudium in den Bereichen Krankenpflege, Hebammen, Physiotherapie, Dentalhygiene, Logopädie, Ergotherapie und Ernährungstherapie gefallen.Der Großteil, insgesamt 90 Studierende, werden ihre Ausbildung in der Krankenpflege starten, darunter einige erstmals in der neuen Außenstelle in Bruneck. Insgesamt sind in diesem Studienjahr 731 Studierende an der Claudiana für die insgesamt 10 angebotenen Bachelor-Studiengänge inskribiert. Zudem bietet die Claudiana Masterstudiengänge sowie Aus- und Weiterbildungen an. Ihr Angebot umfasst außerdem die Hausarztausbildung am Institut für Allgemeinmedizin, sowie die Pflege- und Versorgungsforschung.Bei der Eröffnungsfeier überbrachten der Direktor der Claudiana Dott. Guido Bocchio und Präsident Prof. Mag. Dr. Dr. Klaus Eisendle die besten Wünsche für das Studium: „Eine spannende und lehrreiche Zeit erwartet euch und wir werden unser Bestes geben euch in eurem Studium zu begleiten und euch auf das spätere Berufsleben vorzubereiten. Ihr habt euch für einen Beruf im Gesundheitssektor entschieden, der sehr bereichernd, aber auch fordernd sein wird. Eine Arbeit fürMenschen, mit Menschen und am Menschen – denen ihr zu mehr Lebensqualität verhelfen könnt.“Grußworte sprachen Dr. Florian Zerzer, Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes; Pflegedirektorin Dr.in Marianne Siller, Prof. Paolo Fabene von der Università degli Studi di Verona und Prof. Katia Varani von der Univerità degli Studi di Ferrara. Bei der Eröffnung zu Gast waren der Wissenschaftliche Leiter der Claudiana Prof. a.c. PD. Dr. Michael Mian und die Präsidenten der Berufskammern: Dott.ssa Liliana Faveri und Dott.ssa Irene Rigott.Die Festrede hielt Prof.in (FH) Dr.in Waltraud Buchberger, MSc, Studiengangsleiterin für Gesundheits- und Krankenpflege im Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol zum Thema: „Bildung und Ausbildung in Zeiten des Wandels“.Das Universitäre Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana hat den Anspruch, sich stets weiterzuentwickeln und damit den Anforderungen an einen modernen Studienstandort gerecht zuwerden, heißt es in einer Presseaussendung. So startet das neue Akademische Jahr gleich mit mehreren Neuigkeiten: Einer Außenstelle in Bruneck für Krankenpflege-Studierende im ersten Ausbildungsjahr.Einem Dienst für Studienorientierung, als erste Anlaufstelle bei allen Fragen rund ums Studieren am Universitären Ausbildungszentrum.Außerdem erscheint die Webseite der Claudiana ab sofort in einem neuen Design.