Claudio Zanella nach Kozlowskis Tod: „Mutter und Schwester tun mir leid“ Claudio Zanella nach Kozlowskis Tod: „Mutter und Schwester tun mir leid“

Oskar Kozlowski ist tot. Der 23-jährige befand sich seit Ende Juli in vorbeugender Untersuchungshaft – er wird verdächtigt, den 30-jährigen Maxim Zanella am 28. Juli 2021 in dessen Wohnung getötet zu haben. Am Dienstag wurde der leblose Körper Kozlowskis in seiner Zelle im Bozner Gefängnis aufgefunden. Wie reagiert der Vater von Maxim Zanella auf diese Nachricht?