Claus Stecher: „Mehr Liebe und g’sundn Verstond“

Claus Stecher an seinem Arbeitsgerät, dem Mischpult. - Foto: © Carolin Lauckner

Aperol Spritz, eindeutig.Zu jung fühle ich mich für Steuererklärungen und all diese Sachen, die man als Erwachsener wohl machen muss. Zu alt für zu viel laute Musik im Auto.Mikrophone und allgemein Audio/Musik-Equipment.Urlaub!Weil ein Kollege zu spät war und ich auf ihn warten musste.Ich würde gerne fleißiger sein, wenn es um's Üben geht.Über die Witze vom Santer-Sepp, mein Lieblingswirt im Sarntal.Falsche Bescheidenheit ist das, was mich am meisten ärgert.Wenn du keine Ahnung hast, halt besser die Klappe.Das ist schon lange her. Wenn man hinter den Reglern am Mischpult steht, oder auch auf der Bühne, ist man doch immer auf eine gewisse Weise „mächtig“.Manchmal führt man Gespräche, bei denen man von Anfang an merkt, dass das Gegenüber gar nicht zuhört. Da fühle ich mich ohnmächtig.Da gibt es sicherlich ganz viele aus den verschiedensten Bereichen – wenn ich mir einen aussuchen muss, wird’s wohl Dave Grohl sein.Ich zitiere meinen lieben Max (von Milland): „Mehr Liebe und g'sundn Verstond“.Freiheit bzw. Selbständigkeit. So eine Festanstellung wär ganz schwierig für mich.Ich finde mein Leben grundsätzlich sehr aufregend. Der aufregendste Moment daher immer der nächste!Dass ich eine Sache auf der Welt verändern könnte (siehe 3 Fragen weiter oben).Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen und würde all den anderen Unrecht tun, wenn ich jetzt eine einzelne rauspicken und als schönste Erinnerung bezeichnen würde.Nichts, gehört ja alles zu meiner Lebenserfahrung. Ich bin der Meinung, dass schlechte Erfahrungen viel zu wenig Platz in unseren manchmal unrealistisch, viel zu positiv erzähltem Leben finden.Das hab ich mich noch nie getraut.Im Oktober 1971 bei den Aufnahmen für „Pink Floyd Live at Pompeii“.