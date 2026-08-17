Bürgermeisterin Katharina Zeller hat am 14. August erneut die Schließung verfügt. „Das Land hat uns mitgeteilt, dass der Sicherheitsplan vom ,Club La Perla‘ in mehreren Punkten nicht in Ordnung ist – unter anderem in puncto Fluchtwege. Daher musste ich die Schließung anordnen“, sagt Bürgermeisterin Zeller.<BR \/><BR \/>Es sei festgestellt worden, dass die Breite der Treppen und Ausgänge im Erdgeschoss unter den „geforderten zwei Modulen, die 1,2 Metern entsprechen, liegen“. Zudem sei festgestellt worden, dass „an einer Stelle des Eingangstreppenhauses die Höhe weniger als zwei Meter beträgt und folglich das Fluchtwegsystem des Raums weder die Vorschriften für die im Entwurf angegebene Personenzahl von 215 Personen noch für die vom städtischen Sachverständigen festgelegte Personenzahl von 150 Personen erfüllt“, so die Einwände der Bürgermeisterin. Weiters fehlten im technischen Bericht Angaben zur tatsächlich vorhandenen Brandlast, Angaben zur Belüftung der Treppenhäuser, Angaben zu den Steig- und Trittbreiten der Treppen sowie zu Brandschutzvorrichtungen wie Feuerlöschern und Hydranten. <BR \/><BR \/>Die Betreibergesellschaft bzw. eventuell der Eigentümer der Immobilie sind verpflichtet, innerhalb von 90 Tagen nach Zustellung dieses Bescheids die festgestellten Mängel und Unregelmäßigkeiten vollständig zu beseitigen, so die Vorgabe der Gemeinde. Giovanni Perna, der mit seinem Bruder Simone den Nachtclub betreibt, war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.<h3>\r\nOnline-Petition<\/h3>Dieser Tage wurde eine Online-Petition auf change.org gestartet und zwar von Promotoren, die sich „Cultura e futuro Merano\/Kultur & Zukunft Merano!“ nennen und schreiben: „Wir sind Bürger, Anwohner, Jugendliche, Arbeitnehmer und Gäste, die Meran lieben. Wir starten diesen Appell nicht aus einer Polemik heraus, sondern um eine konkrete und vorausschauende Lösung zu fordern, die es dem Club La Perla ermöglicht, weiterzuarbeiten und seinen Betrieb zu garantieren“, heißt es in der Petition. Sie wendet sich an Bürgermeisterin und Meraner Gemeindeverwaltung. Bis gestern haben 284 Personen unterschrieben.