Moderne DNA-Technologie und ein jahrzehntealter Fingerabdruck brachten die Wahrheit ans Licht.<h3>\r\nAuf dem Weg zur Kirche verschwand Gloria spurlos<\/h3>Es war Samstagmorgen, der 12. November 1960, als Gloria Kowalewicz ihr Elternhaus auf der South Side von Chicago verließ. Das achtjährige Mädchen wollte zur Frühmesse in die nur wenige Häuserblocks entfernte St. Mary of Mount Carmel Church gehen. Sie besuchte die dritte Klasse und hatte erst vor Kurzem ihre Erstkommunion gefeiert.<BR \/><BR \/>Ihre Mutter hatte ihr ein rosa-braun kariertes Kleid und einen blauen Turnanzug ausgesucht. Doch Gloria kam nie in der Kirche an.<BR \/><BR \/>„Sie hat es nie bis zur Messe geschafft“, erklärte die Polizei später. Irgendwo zwischen ihrem Zuhause und der Kirche wurde das Mädchen entführt.<BR \/><BR \/>Was folgte, war eine der aufsehenerregendsten Fahndungen der damaligen Zeit. Tausende Menschen wurden befragt, Hunderte Hinweise überprüft. Die Ermittler suchten monatelang nach dem Täter – doch der Fall blieb ungelöst.<BR \/><BR \/>Gloria war brutal ermordet worden. Ihre Leiche wurde in einem Graben in einem Waldschutzgebiet südwestlich von Chicago entdeckt. Ein Autofahrer hatte das farbenfrohe Kleid des Kindes gesehen, angehalten und nachgesehen. Das Mädchen war durch zwei Schüsse in den Kopf getötet worden.<BR \/><BR \/>Vier Tage nach ihrem Tod nahmen mehr als 1.000 Menschen in der St. Mary of Mount Carmel Church Abschied von Gloria.<h3>\r\nEine Spur, die Jahrzehnte überdauerte<\/h3>Am Tatort sicherten die Ermittler zahlreiche Beweisstücke: Glorias Mantel, ihre Schuhe und ihre weiße Kommuniontasche mit einem Gebetbuch. Besonders wichtig sollte sich ein Detail erweisen, das damals noch niemand richtig einordnen konnte: Auf dem Riemen der Tasche wurde ein Fingerabdruck gesichert.<BR \/><BR \/>Die Beweise wurden sorgfältig dokumentiert und aufbewahrt. Doch trotz der umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizei nicht, einen Täter zu identifizieren.<BR \/><BR \/>Jahrzehntelang blieb der Mord ungeklärt. Die technischen Möglichkeiten, die heute bei der Aufklärung alter Verbrechen eine entscheidende Rolle spielen, existierten 1960 noch nicht.<BR \/><BR \/>Erst im Jahr 2010 gelang den Ermittlern ein bedeutender Durchbruch. Aus Spermaspuren auf Glorias Kleidung konnten sie ein männliches DNA-Profil erstellen. Eine Festnahme ergab sich daraus zunächst nicht.<BR \/><BR \/>Doch die Ermittler gaben nicht auf.<h3>\r\nDNA führt zu einem ehemaligen Mordermittler<\/h3>Auf Anfrage der Chicagoer Polizei verglich das FBI im Jahr 2024 die DNA-Spuren vom Tatort mit genetischen Daten, die über genealogische Forschungsplattformen zugänglich waren. Dabei stießen die Ermittler auf einen Namen: Thomas F. McInerney Jr.<BR \/><BR \/>Der Mann, der mit dem Mord an Gloria in Verbindung gebracht wurde, war ausgerechnet ein ehemaliger Ermittler des Chicago Police Department.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373301_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Um den Verdacht weiter zu überprüfen, griffen die Ermittler auf einen zweiten entscheidenden Beweis zurück. Sie verglichen den Fingerabdruck vom Riemen von Glorias Kommuniontasche mit den Fingerabdrücken aus McInerneys Bewerbung bei der Polizei aus dem Jahr 1959. Nach Angaben der Polizei stimmten die Spuren überein.<BR \/><BR \/>Erst das Zusammenspiel aus moderner DNA-Analyse und dem sorgfältig aufbewahrten Fingerabdruck ermöglichte es, den Fall nach 65 Jahren aufzuklären.<BR \/><BR \/>Eine Technologie, die zur Tatzeit noch unvorstellbar war, brachte damit eine entscheidende Erkenntnis in einem Verbrechen, das Generationen von Ermittlern beschäftigt hatte.<h3>\r\nAls herausragender Ermittler ausgezeichnet<\/h3>Als Gloria ermordet wurde, war McInerney 24 Jahre alt und arbeitete als Streifenpolizist im Westen Chicagos. Erst 1964 wurde er zum Detective befördert. Ob er jemals selbst an den Ermittlungen zum Mord an Gloria beteiligt war, ist bislang nicht bekannt.<BR \/><BR \/>McInerney blieb 28 Jahre bei der Chicagoer Polizei und ging 1987 als Ermittler in den Ruhestand. Anschließend zog er nach Nevada und arbeitete als Ermittler für die Bundesverteidigerstelle, die Federal Public Defender's Office. Auch dort machte er Karriere: 2003 wurde er als herausragender Ermittler einer Bundesverteidigung ausgezeichnet. Zwei Jahre später schied er aus dieser Tätigkeit aus.<BR \/><BR \/>McInerney war Kriegsveteran, Vater von fünf Kindern und Großvater. Er starb 2006 im Alter von 70 Jahren in Las Vegas – lange bevor die Ermittler ihn mit dem Mord in Verbindung bringen konnten.<BR \/><BR \/>Damit entging er einer strafrechtlichen Verfolgung zu Lebzeiten.<BR \/><BR \/>Die Chicagoer Polizei fand dafür deutliche Worte. McInerney hätte niemals das Abzeichen des Chicago Police Department tragen dürfen, hieß es in einer Stellungnahme. Es sei erschütternd, akzeptieren zu müssen, dass er nie identifiziert und zu Lebzeiten zur Verantwortung gezogen worden sei.<h3>\r\n„Er hat nie für seine Tat bezahlt“<\/h3>Für Glorias Familie ist die späte Aufklärung mit gemischten Gefühlen verbunden. Ihr Bruder Adam Kowalewicz war noch ein Säugling, als seine Schwester getötet wurde. Er musste Jahrzehnte auf Antworten warten – und erfuhr nun, dass der mutmaßliche Täter längst verstorben ist.<BR \/><BR \/>Im Gespräch mit der „Chicago Tribune“ sagte er, ihn beschäftige besonders der Gedanke, dass McInerney ein vergleichsweise normales Leben geführt habe und schließlich gestorben sei, ohne für seine Tat zur Rechenschaft gezogen worden zu sein.<BR \/><BR \/>Er hoffe, dass dieser irgendwann vor Gott für das Geschehene werde geradestehen müssen.<BR \/><BR \/>Die Worte machen deutlich, was eine späte Aufklärung bedeutet: Die Wahrheit kann ans Licht kommen, doch sie kann den Angehörigen weder die verlorene Zeit zurückgeben noch ein Gerichtsverfahren ersetzen.<h3>\r\nWarum musste Gloria sterben?<\/h3>Trotz der Identifizierung des Mannes bleibt eine zentrale Frage unbeantwortet: Warum wurde ausgerechnet Gloria zum Opfer?<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Polizei lebten McInerneys Eltern weniger als eine Meile von der Familie Kowalewicz entfernt. Hinweise auf einen früheren Kontakt zwischen dem damaligen Polizisten und dem Mädchen liegen den Ermittlern offenbar nicht vor.<BR \/><BR \/>Auch das mögliche Motiv ist ungeklärt. Warum McInerney das Kind entführte und tötete, lässt sich nach seinem Tod möglicherweise nicht mehr rekonstruieren.<BR \/><BR \/>Doch die Ermittlungen könnten noch weitere Erkenntnisse liefern. McInerneys DNA-Profil ist in der FBI-Datenbank CODIS gespeichert, dem Combined DNA Index System. Das FBI prüft, ob es Verbindungen zu weiteren bislang ungelösten Verbrechen geben könnte.<BR \/><BR \/>Die Behörde erklärte, sie verfolge sämtliche Ermittlungsansätze, die helfen könnten, andere ungeklärte Straftaten aus der damaligen Zeit in der Region aufzuklären. Dabei berücksichtigen die Ermittler auch Erkenntnisse über das Vorgehen von Tätern, die Kinder als Opfer auswählen.<BR \/><BR \/>Ob McInerney für weitere Verbrechen verantwortlich war, ist bislang nicht geklärt.