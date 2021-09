Comedy Wildlife Photography Awards: So lustig ist die Tierwelt

Die „Comedy Wildlife Photography Awards“ wurden 2015 mit dem Hintergedanken gegründet, Menschen dazu zu bewegen, besonders spannende Momente aus dem Tierreich festzuhalten. Das Ziel sei es zu lernen, den Wert und die Vielfalt der Natur zu schätzen und die besonderen Moment-Aufnahmen zu teilen, beschreiben die Veranstalter.Im Laufe der Jahre hat der Wettbewerb immer mehr an Reichweite gewonnen – heute nehmen Fotografen aus aller Welt daran teil.Auch in diesem Jahr findet der Wettbewerb statt – und wieder wurden viele lustige Momente aus der Tierwelt eingeschickt. Jetzt wurden die Finalisten ausgewählt, aus denen am 22. Oktober die Gewinner gekürt werden.

