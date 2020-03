Conte erklärt ganz Italien zur „geschützten Zone“

In diretta da Palazzo Chigi Pubblicato da Giuseppe Conte su Lunedì 9 marzo 2020

Das hat der italienische Regierungschef Giuseppe Conte im Rahmen ein Pressekonferenz am Montagabend bekanntgegeben.„Die Zahlen zeigen uns, dass immer mehr Personen an Coronavirus erkranken und sterben. Wir müssen unsere alltäglichen Gewohnheiten jetzt ändern, in dieser Stunde. Jeder von uns muss jetzt auf etwas verzichten, zum Wohle aller“, erklärte Conte am Montagabend.Unter anderem bleiben damit die Schulen, Kindergärten und Universitäten definitiv bis 3. April geschlossen.Auch die Seilbahnen müssen schon ab morgen, Dienstag, ihren Betrieb einstellen. Am Montag hatte Südtirol noch die Empfehlung an die Seilbahnbetreiber ausgegeben, die Seilbahnen spätestens am Mittwoch zu schließen. Es gebe in Italien nun keine roten Zonen mehr, so Conte in seiner Ansprache. „Wir sprechen von einem Italien, das als Ganzes eine geschützte Zone ist“, so der Ministerpräsident.Generell gelte nun das Motto „Ich bleibe zuhause“ („io resto a casa“). Man solle wenn möglich vermeiden, sich in die Öffentlichkeit zu begeben, es sei denn aus 3 Gründen: Arbeitsmotive, Notwendigkeit (etwa, um Lebensmittel einzukaufen) sowie Gesundheit.Aus diesem Grund seien nun auch Treffen im Freien sowie in öffentlichen Lokalen untersagt. „Wir wissen natürlich, dass vor allem die Jugend das große Bedürfnis hat, sich zu treffen und auszutauschen. Aber wir können uns in dieser Zeit solche Ansammlungen, die zur Verbreitung des Virus beitragen können, nicht mehr erlauben.“

liz