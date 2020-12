Conte: „Keine Impfpflicht in Italien“

Bis April sollten laut Schätzungen der Regierung in Rom 15 Millionen Italiener geimpft worden sein. Bis Herbst sollen es 42 Millionen sein. Regierungschef Giuseppe Conte hat am Mittwoch aber versichert, dass es in Italien zu keiner Impfpflicht kommen werde.