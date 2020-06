Conte: Neue Lockerungen für Sport- und Freizeittätigkeiten

In einer Pressekonferenz am Donnerstagabend kündigte Premierminister Giuseppe Conte weitere Lockerungen an. Ab Montag öffnen in Italien wieder Vergnügungsparks und auch Sommercamps für Kinder können stattfinden. Thermalbäder und Wellness-Zentren dürfen in Regionen mit niedrigen Fallzahlen wieder Gäste empfangen. Auch Bingo-Säle und Spielhallen dürfen wieder aufmachen. Diskotheken bleiben weiterhin geschlossen und werden aller Voraussicht nach erst am 14. Juli neu starten dürfen. Allerdings können die Regionen und die autonomen Provinzen, sofern es die Zahlen zulassen, auch ein eigenes Datum zur Öffnung der Aktivitäten festlegen.Auch für den italienischen Sport geht der Lockdown endgültig zu Ende. Die italienische Regierung hat beschlossen, dass ab dem heutigen Freitag alle vom Olympischen Komitee und den Sportverbänden vorgesehenen professionellen Sportevents wieder zugelassen werden, allerdings unter Ausschluss von Zuschauern.Amateur-Sportevents, die Kontakt unter den Spielern vorsehen, sollen ab dem 25. Juni, und nur wenn es die Fallzahlen in der Region erlauben, wieder gestattet werden, kündigte Conte an.Ab Montag öffnen auch Kinos und Theater, kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Donnerstagabend an. Zugelassen sind Konzerte mit maximal 200 Zuschauern. Bei Freilichtkonzerten sind bis zu 1.000 Personen erlaubt. Bis zum 14. Juli ist weiterhin ein Stopp für Messen und Kongresse vorgesehen. Auch Kreuzfahrten dürfen bis zu diesem Datum nicht starten.Für die Italiener ist jetzt auch mehr Reisefreiheit vorgesehen. So dürfen sie ab Dienstag nach Albanien und in den übrigen Balkan-Raum fahren. Bis zum 30. Juni sind Reisen außerhalb des EU-Raums mit Ausnahme von Großbritannien weiterhin nicht erlaubt.Ab dem kommenden Montag wird in ganz Italien die Warn-App „Immuni“ im Kampf gegen die Corona-Pandemie aktiv sein. Die Anwendung auf dem Smartphone soll Bürgern einen Hinweis senden, wenn sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Die kostenlose App, die ein Mailänder Unternehmen entwickelt hat, wurde diese Woche in 4 italienischen Regionen getestet.

apa/jno