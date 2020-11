Conte: „Weihnachtsmann darf trotz Corona frei reisen“

Der 56-Jährige schrieb in den sozialen Medien: „Babbo Natale hat mir versichert, dass er bereits eine internationale Selbsterklärung besitzt: Er kann überall hin reisen und Geschenke an alle Kinder der Welt verteilen.“ Conte erzählte, dass er vor einigen Tagen eine E-Mail des 5-jährigen Tommaso aus Cesano Maderno in der Lombardei bekommen habe. Der Junge sorge sich um den Gabenbringer zum Fest.In Tommasos Mail ist zu lesen, dass der Absender – der recht erwachsen klingt – Conte um eine besondere Selbsterklärung für den Babbo Natale genannten Weihnachtsmann bittet. Conte hatte die Lombardei zur Roten Zone erklärt: Deshalb dürfen die Menschen dort ihre Häuser nur zu besonderen Anlässen verlassen. Sie brauchen dafür ein selbst ausgefülltes Formular mit den Gründen. Die Region im Norden Italiens zählt auch in der zweiten Corona-Welle zu den stark betroffenen Gebieten.Der Politiker und Jurist lobte den Jungen für die Idee, unter den Baum extra Desinfektionsflüssigkeit für die Hände des alten Herren zu stellen. Und er schrieb in der Veröffentlichung von Donnerstagabend: „Ich habe ihm erzählt, dass dieses Jahr in Italien ein sehr hartes Jahr war und dass du und alle Kinder zu bewundern sind.“ Tommaso solle dennoch lieber ein Geschenk mehr auf den Wunschzettel tun, als den Weihnachtsmann um das Verscheuchen der Pandemie zu bitten. „Wir Erwachsene werden es alle zusammen schon schaffen, das Coronavirus wegzujagen“, versicherte er.In Italien wächst wegen der Infektionszahlen die Angst, dass Weihnachten 2020 kein schönes Fest wird. Traditionell bringt dort die Hexe Befana Anfang Januar die Präsente. Doch inzwischen ist auch der Weihnachtsmann eine wichtige Figur.

dpa/stol