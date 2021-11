COP26 – Halbzeit in Glasgow: Enttäuschendes „Spiel auf Zeit“

Auch die Industriestaaten ernteten Kritik und lieferten laut NGO Care International ein „Spiel auf Zeit“.Auf der Habenseite der COP26 stehen zumindest die Absichtserklärungen teilnehmender Staaten etwa zum Methan-Ausstoß, zum Schutz der Wälder und zu den CO2-Emissionen. „Klima-Initiativen wie der Wald-Deal oder der Kohleausstieg mögen zwar von außen glänzen, doch der Teufel steckt im Detail. Schwammige Formulierungen und viel zu späte Ausstiegstermine drohen den Klimaschutz auf die lange Bank zu schieben“, lautet die Analyse von Greenpeace.Denn die Ziele der genannten „Pledges“ liegen jeweils in den 2030-Jahren. Und selbst zum Methan-Cut haben sich zudem bedeutende Emittenten wie China, Indien, Russland und Australien erst einmal gar nicht verpflichtet. Immerhin beim Entwaldung-Stopp bis 2030 sind Brasilien und Russland dabei.Das Klimaschutzabkommen von Paris von 2015 besagt, dass die Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2 Grad und nach Möglichkeit auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden soll. Nach UN-Angaben befand sich die Erde mit den bisherigen Verpflichtungen der Länder zur Verringerung der Treibhausgase jedoch auf dem Kurs zu einer „katastrophalen“ Erwärmung um 2,2 bis 2,7 Grad.Es gibt auch erste Prognosen zum bisher Erreichten: Nach einer Einschätzung der Universität Melbourne könnte „zum ersten Mal in der Geschichte der Gesamteffekt der Verpflichtungen der 194 Länder die Erwärmung auf unter zwei Grad begrenzen“ – mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Wenn alle kurz-, mittel-, und langfristigen Versprechen gehalten werden, wäre demnach eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,9 Grad möglich.Der Chef der internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, sagte, sein Team habe ähnliche Berechnungen angestellt und gehe in bisher unveröffentlichten Analysen von einer möglichen Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,8 Grad aus. Allerdings müssten dafür nun auf Worte sofort Taten folgen, betonte Birol. „Es ist wichtig, dass die Regierungen ihre Versprechen jetzt in klare und glaubwürdige Politiken und Strategien umsetzen.“Klimaschützer verweisen indes darauf, dass die Zielmarke von Paris von 1,5 Grad weiterhin überschritten werde. Bei einem Temperaturanstieg ab 1,5 Grad „werden einige Länder einfach von der Landkarte verschwinden“, betont Juan Pablo Osornio von Greenpeace. Einig sind sich daher die Klimaaktivisten mit Politikern wie dem US-Klimabeauftragten John Kerry: Es muss noch viel mehr getan werden.Klare Klimaschutzansagen in Form von„ kompromisslosen Zugeständnissen für die Zukunft unseres Planeten“ statt heißer Luft will Greenpeace Österreich sehen und das eigene Land soll sich in der „zweiten Woche der UN-Klimakonferenz als echter Klimavorreiter positionieren“, fordert Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich und Beobachterin auf der Konferenz in Glasgow vor Ort. Weiterhin sieht Greenpeace im globalen Handel mit CO2-Zertifikaten eine „Sackgasse“, dem eine Absage erteilt werden müsse. Außerdem gelte es, die Mittel zur Unterstützung der Entwicklungsländer deutlich zu erhöhen und ein klares Bekenntnis zum Ende der fossilen Energien zu verankern.Die zusätzlichen Ankündigungen für mehr Klimafinanzierung an Entwicklungsländer wären nicht hoch genug, um die versprochenen 100 Milliarden Euro bis spätestens 2022 zu erreichen und in den Jahren danach weiter auszubauen, lautet die Halbzeit-Bilanz der Care International. „Während weltweit Millionen Menschen unter den Folgen der Klimakrise leiden, spielen die Regierungen der größten Industrienationen in Glasgow auf Zeit und fallen mit großen Ansagen, aber wenig Tatkraft auf“, resümierte Sven Harmeling, klimapolitischer Leiter der Hilfsorganisation , in einem Statement von der COP26.

apa/afp