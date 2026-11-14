Neben internationalen Organisationen waren auch zahlreiche türkische Vereine, Gewerkschaften und Oppositionsparteien vertreten, die die seltene Gelegenheit nutzten, um auf die Situation im Land aufmerksam zu machen. In der Türkei werden vor allem regierungskritische Versammlungen immer wieder verboten. Erst beim NATO-Gipfel in Ankara im Juli hatten die Behörden ein umfassendes Demonstrationsverbot verhängt und Dutzende Menschen festgenommen.<BR \/><BR \/>Die Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich am Eingang des Aydin Kanza Parks und gingen bis zum etwa einen Kilometer entfernten Platz der Republik. Polizisten kontrollierten am Eingang der abgesperrten Strecke des Geländes Taschen, Plakate und Banner. Viele Demonstranten ließen sich nicht einschüchtern und verschafften ihren Anliegen Gehör: Türkische Gruppen riefen bekannte Slogans der Opposition wie: „Schulter an Schulter gegen den Faschismus“ oder mit Blick auf die Regierungspartei: „Der Tag wird kommen, an dem die AKP dem Volk Rechenschaft ablegen muss.“<BR \/><BR \/>Parallel zum Weltklimagipfel beginnt im Zentrum Antalyas außerdem der „Gipfel der Völker“ mit Hunderten zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der Türkei und dem Ausland. Dort soll es in den nächsten Tagen unter anderem um die Themen Umweltzerstörung, den Ausstieg aus fossilen Energien und um Demokratie gehen.<BR \/><BR \/>UNO-Klimachef Simon Stiell mahnte die Verhandler am Samstag zur Halbzeit der COP31 zu Kompromissbereitschaft und Ehrgeiz. „Zu Beginn der zweiten Woche fordere ich die Parteien dazu auf, zügig die schwierigsten Fragen anzugehen und taktische Verzögerungen zu vermeiden“, sagte Stiell in Richtung der Diplomaten aus knapp 200 Staaten.<BR \/><BR \/>Im Fokus der Konferenz stehen nach seinen Worten das Ziel einer stärkeren und schnelleren Elektrifizierung in allen Weltregionen sowie der Zugang für gefährdete Staaten zu Klimafinanzierung. Die Verhandlungen seien komplex, räumte er ein. „Fast 200 Länder arbeiten an 165 Tagesordnungspunkten. Jedes Land hat dazu seine eigene Sichtweise.“ Hintergrund ist, dass bei Klimakonferenzen Beschlüsse im Konsens fallen müssen.<BR \/><BR \/>Aus Sicht von Greenpeace fällt die Zwischenbilanz auf der COP31 ernüchternd aus. Zwar liegen Vorschläge zur Abkehr von fossilen Energien, zum Schutz von Wäldern und Ozeanen sowie zur Klimafinanzierung auf dem Tisch, doch verbindliche Beschlüsse fehlen bisher, hieß es am Samstag in einer Aussendung von Greenpeace Österreich. Die Umweltschutzorganisation forderte Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) und seinen Amtskollegen auf, „politischen Schwung in die kommende Verhandlungswoche zu bringen. So müssen sie die Weichen für eine rasche, erneuerbare Elektrifizierung stellen und den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vorantreiben.“<BR \/><BR \/>Zur Elektrifizierung soll nach dem Willen der australischen Verhandlungspräsidentschaft als Ziel vereinbart werden, bis 2035 den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist sämtliche Energie, die etwa zum Autofahren, Heizen, Kühlen oder zu Hause aus der Steckdose genutzt wird.<BR \/><BR \/>Beim Streit ums Geld war es in der ersten Woche teilweise recht emotional geworden in den Verhandlungsräumen. Besonders die afrikanischen Staaten drängten darauf, dass die Geberländer Klarheit schaffen und festgehalten wird, wer wann wie viel Geld für ihre Anpassung an die verschärfte Klimakrise bereitstellt – und wie dies transparent nachgehalten wird.<BR \/><BR \/>Ihr Problem ist eine gewisse Schwammigkeit im Beschluss der COP30 in Brasilien. Dort wurde zwar beschlossen, dass reiche Staaten ihre Anpassungs-Hilfen bis 2035 verdreifachen sollen, aber ohne ein Basisjahr, ohne Zwischenschritte und auch ohne konkreten Endbetrag.