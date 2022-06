COPROPAP gewinnt den Südtiroler Menschenrechtspreis

Brigitte Gritsch ist die Koordinatorin der Südtiroler Weltläden. - Foto: © Unbekannt

Die Fairhandelsorganisaon COPROPAP - Cooperava de produccion de panela El Paraiso – Ecuador, ist der diesjährige Gewinner des HUMAN RIGHTS Award von Operaon Daywork für das Jahr 2022/2023.Operation Daywork EO wird von Südtiroler Gymnasiasten geleitet und unterstützt Solidaritäts und Kooperationsinitiativen, indem sie jedes Jahr während der Generalversammlung am Ende des Schuljahres einen Menschenrechtspreis verleihen. Das Projekt wurde aus zahlreichenBewerbungen von verschiedenen Organisationen aus der ganzen Welt ausgewählt.Im UNESCO-Biosphärenreservat Chocó in den Anden ist der ökologische Zuckerrohranbau die nachhaltigste Alternative zum Bergbau, der ein ganzes Ökosystem zu zerstören droht.Das Reservat liegt zwischen 360 und 4480 Metern Meereshöhe undumfasst 286.000 Hektar, ein Drittel der Provinz Pichincha, zu der die Gemeinde Pacto gehört. Der Regenwald, der dieses Gebiet bedeckt, beherbergt rund 350 Vogelarten, Hunderte von Orchideenund 100 Säugetierarten, darunter den Brillenbär.„Nach 20 Jahren harter Arbeit, um sich aus der Armut zu befreien, ist Copropap zu einer Genossenschaft mit 49 Mitgliedern geworden, die mehr als 200 Familien in den ländlichen Gemeinden von Pacto wirtschaftlich unterstützt“, so die Koordinatorin Brigitte Gritsch der Südtiroler Weltläden.Heute sind die Aussichten auf ein nachhaltiges Leben und eine nachhaltige Entwicklung in diesem Gebiet bedroht. Das Ministerium für nicht erneuerbare natürliche Ressourcen hat 15 Bergbaukonzessionen innerhalb des Biosphärenreservats genehmigt, die illegal betrieben werden,da sie keine Umweltlizenz haben.„Die Bergbaukonzessionen erstrecken sich über mehr als 4600 Hektar und haben direkte Auswirkungen auf das Wassersystem des Chirapi-Flusses, das durch den Abbau irreparabel geschädigt werden würde. Die Landwirte von Copropap wehren sich gemeinsam mit der von der Gemeinde Pacto koordinierten regionalen Verbandsfront dagegen und verteidigen ihre verfassungsmäßigen Rechte“, erklärt Beatrice De Blasi der Stiftung Altromercato.Um zu gewinnen, setzen sie alles ein, was sie haben: ihre Arbeit, ihre Ersparnisse und ihren Mut. Es erfordert Mut, die Verteidigung einer nachhaltigen Wirtschaft über die Angst zu stellen und sich dem umweltzerstörenden Bergbau zu widersetzen. Es erfordert Mut, auf Einschüchterungen zu reagieren, indem man seine Rechte mit rechtlichen Mitteln durchsetzt, selbst wenn man dabei sein Leben riskiert.1) Stärkung einer ganzen Wirtschaftskette der ökologischen landwirtschaftlichen Produktion, die ein positives Beispiel für die Anwendung der Grundsätze der Agrarökologie und der nachhaltigen agroforstlichen Bewirtschaftung ist und einer ganzen Gemeinschaft zugute kommt. Die Unterstützung wird dazu beitragen, das Ziel der Fertigstellung der neuen Zuckerfabrik zu erreichen, indem die Technologie der Zuckerproduktion verbessert wird, mit dem Vorteil, dass nicht nur erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden, sondern auch ein hohes Maß an Arbeitsplatzsicherheit.2) Verstärkung der Aktivitäten von Copropap zur Sensibilisierung der lokalen Gemeinschaften zur Unterstützung der „frente anminero“, der neben zahlreichen Verbänden auch Mitglieder von Copropap angehören, um in den kommenden Monaten eine Volksbefragung durchzuführen, um den Bergbau zu stoppen, der das Ökosystem bedroht und die Wasserläufe verschmutzt, von denen das Leben im Reservat abhängt;3) zur Erhaltung des Naturschutzgebietes beizutragen, indem sie die Klagen unterstützen, die die Verantwortlichen von Copropap vor Gericht führen müssen, um ihre verfassungsmäßigen Rechte auf das Recht auf Wasser und eine gesunde und unbelastete Umwelt zu schützen.