Corona: 50.000 Ansteckungen in Italien, trauriger Rekord seit Pandemie-Beginn

Am Freitag wurden 141 Todesfälle gemeldet, die auf Coronavirus zurückzuführen sind, am Vortag waren es 168.929.775 Abstriche wurden in den letzten 24 Stunden durchgeführt, was als Rekord seit Beginn der Pandemie gilt. 5,4 Prozent der Getesteten waren positiv. 1.038 Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen der italienischen Krankenhäuser.Angesichts der zunehmenden Zahl von Corona-Infektionen hat die italienische Regierung am Donnerstag die Verkürzung der Gültigkeitsdauer des Impfzertifikats ab dem 1. Februar 2022 von 9 auf 6 Monate beschlossen. Außerdem werde der Mindestzeitraum für die Verabreichung der dritten Impfstoff-Dosis von 5 auf 4 Monate nach der zweiten Impfung verkürzt.Die Regierung führt die Maskenpflicht im Freien ein. Darüber hinaus soll das Tragen einer FFP2-Maske in Kinos, Theatern, Museen und bei Sportveranstaltungen und Stadien sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch im Nahverkehr verpflichtend werden.

apa