Omikron: 8 Millionen Italiener verzichten auf Weihnachtsurlaub

Lediglich 18 Millionen der 60 Millionen Italiener werden über die Weihnachtsfeiertage verreisen, 90 Prozent davon bleiben in der Heimat.Wer sich einen Winterurlaub während der Weihnachtsfeiertage gönnt, entscheidet sich in 31 Prozent der Fälle für die Berge, 27 Prozent für eine Kulturstadt und 14 Prozent für einen Aufenthalt auf dem Land.Für 11,9 Prozent sind Seen ein Urlaubsziel, nur 9,6 Prozent entscheiden sich für eine Badeortschaft am Meer und 6,1 Prozent für Thermal-Aufenthalte.Italien hat mit den steigenden Fällen der Omikron-Variante die Corona-Testpflicht für Einreisende aus dem EU-Ausland eingeführt.Wer nach Italien kommt, muss seit vergangener Woche vor der Abreise aus dem Herkunftsland einen negativen Test auf das Virus gemacht haben.Ungeimpfte müssten zusätzlich zu einem Test 5 Tage in Quarantäne. Erforderlich ist auch ein ausgefülltes digitales Einreiseformular.

apa