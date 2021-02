8 Corona-Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

3 Neuinfektionen gab es an der Landeshotelfachschule „Cesare Ritz“ in Meran, 2 an der Grundschule „Martin Luther King“ und an der Mittelschule „Vittorio Alfieri“ in Bozen.Eine Neuinfektion wurde zudem vom Kindergarten in Salurn gemeldet, wo vorsorglich eine Kindergartengruppe in Quarantäne überstellt wurde.

lpa