Corona-Ausreisetestpflicht für Bundesland Tirol zu Ende

Sinkende Infektionszahlen, eine stabile Lage in den Spitälern und ein Rückgang der Fluchtmutante B1.1.7.-E484K machten ein Auslaufen der Regelung „vertretbar“, hieß es. 238 Menschen waren am Dienstag mit dieser Variante infiziert, um 716 weniger als noch vor knapp 2 Wochen.Die Ausreisetestpflicht für Nordtirol galt seit 35 Tagen, in Osttirol dagegen weniger lang. Dort trat sie am 15. April in Kraft. Das Land wolle aber weiterhin auf regionale Maßnahmen setzen, wie flächendeckende Testangebote bzw. Ausreisetestpflichten für einzelne Gemeinden.

apa