Corona-Cluster in Sexten: Mehrere Gemeinderäte positiv getestet

Aus Insider-Kreisen heißt es, dass mehrere SVP-Gemeinderäte nach einer Nachwahlbesprechung in einem Sextner Gasthaus am vergangenen Donnerstag typische Symptome zeigten und sich daraufhin einem Coronatest unterziehen mussten.Wie Bürgermeister Thomas Summer gegenüber dem Tagblatt „Dolomiten“ bestätigt, fiel dieser bei 5 Gemeinderäten positiv aus. (Stand Donnerstag Mittag) Einige Testergebnisse stünden allerdings noch aus. Er selbst sei heute getestet worden, so Summerer, und warte ebenfalls noch auf das Ergebnis.

stol