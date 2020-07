Corona-Cluster in St. Wolfgang auf 62 Infizierte angewachsen

Nur bei 38 von insgesamt 1183 durchgeführten Tests waren die Ergebnisse noch ausständig.Betroffen waren 17 Hotels bzw. Lokale und ein Geschäft in St. Wolfgang, ein Gasthaus und ein Badeplatz in der Ortschaft Ried/St. Gilgen im Bundesland Salzburg sowie ein Gasthof in Strobl (ebenfalls Salzburg).Tilman Königswieser ist der ärztliche Direktor des Salzkammergut-Klinikums, wo die meisten Tests aus St. Wolfgang auch ausgewertet werden, und Mitglied des Corona-Krisenstabs in Oberösterreich. In der ZIB1 sprach er über den aktuellen Erkenntnisstand hinsichtlich des entdeckten Clusters.Das Bundesland Salzburg beginnt am heutigen Dienstag derweil, alle Tourismuspraktikanten in den 2 Salzburger Anrainergemeinden am Wolfgangsee zu testen. Die Landessanitätsdirektion hat dazu am Montag die Betriebe in St. Gilgen und Strobl kontaktiert, mit der Bitte die betroffenen Mitarbeiter zu melden.„Die Maßnahme dient als Vorsorge, um eine mögliche weitere Ausbreitung einzudämmen“, sagte ein Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zur APA. „Je nach dem, wie viele Praktikanten betroffen sind, wird eine eigene Teststraße eingerichtet oder betriebsweise getestet.“ Zugleich werde auch abgeklärt, wie viele der Praktikanten bereits durch die Tourismusscreenings des Bundes getestet wurden, die in der Region gerade stattfinden.Bereits am Montag hatte die zuständige Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung eine Verordnung erlassen, die alle Mitarbeiter im Tourismus mit Kontakt zu Gästen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. Vom Cluster in St. Wolfgang waren im Bundesland Salzburg zuletzt ein Gasthaus und ein Badeplatz in der Ortschaft Ried (Gemeinde St. Gilgen) und ein Gasthof in Strobl betroffen. Von den Infizierten im Cluster hatten zumindest fünf ihren Wohnsitz in Salzburg.

apa