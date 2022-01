So leiden Südtirols Kinder und Jugendliche unter Corona

COPSY-Südtirol wurde im Mai und Juni 2021 vom Institut für Allgemeinmedizin und Public Health an der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana durchgeführt.Die Studie mit dem Titel „Psychosoziale Gesundheit von Südtiroler Kindern und Jugendlichen im Corona-Frühsommer 2021“ wurde von den 3 Schulämtern des Landes, von der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und vom Psychologischen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes unterstützt.Insgesamt haben sich 6958 Eltern an der Umfrage beteiligt. Die 5159 von Eltern ausgefüllten und auswertbaren Fragebögen wurden durch 2331 Schüler-Fragebögen ergänzt.„Das Ziel dieser Onlineumfrage war es, die Auswirkungen der einschneidenden Veränderungen durch die Pandemie auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität und die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler in Südtirol zu untersuchen“, sagt Verena Barbieri, Leiterin der COPSY-Südtirol 2021 Studie und Statistikerin am Institut für Allgemeinmedizin und Public Health in Bozen.Laut den Studienergebnissen ist der allgemeine Gesundheitszustand der Schülerinnen und Schüler in Südtirol sehr gut. Ein bedenkliches Bild ergibt sich jedoch bei der Betrachtung der psychischen Situation der Kinder und Jugendlichen. 33 Prozent der direkt befragtenSchülergaben an, dass ihre Lebensqualität im Befragungszeitraum niedrig war. Ein Vergleich mit internationalen Daten aus der Zeit vor der Pandemie ergibt eine Verdoppelung der Anzahl von Jugendlichen, die unter niedriger Lebensqualität leiden.Bei der Onlinebefragung für COPSY-Südtirol 2021 bewerteten die Schüler selbst, sowie deren Eltern, ihre Lebensqualität niedriger. Starke negative Einflussfaktoren dafür waren die Art des Wohnraums und die berufliche Belastung der Eltern. 48 Prozent der Jugendlichen, deren Eltern angaben, die Belastung durch eine pandemiebedingte berufliche Veränderung äußerst stark zu spüren, empfanden ihre Lebensqualität als beeinträchtigt.Kinder von Alleinerziehenden gaben ebenfalls häufiger eine niedrigeLebensqualität an (36 Prozent) sowie Kinder, welche ohne Balkon, Terrasse und Garten wohnen (43 Prozent).Zudem bestätigt die Studie weitere negative Auswirkungen der Pandemie, darunter ein vermehrtes Auftreten von psychosozialen Verhaltensauffälligkeiten und Angststörungen der Schüler in wichtigen Lebensbereichen.31 Prozent der Schüler wurden von ihren Eltern als „auffällig im Verhalten“ eingestuft. In diesem Zusammenhang konnte bei Verhaltensproblemen allgemein (32 Prozent), wie auch bei Verhaltensproblemen im Umgangmit Gleichaltrigen (28 Prozent), ein klarer pandemiebedingter Anstieg festgestellt werden.Es ist also anzunehmen, dass Verhaltensprobleme und Angststörungen während des bisherigen Pandemieverlaufes um mindestens ein Drittel zugenommen haben. Im Verhalten waren Mädchen weniger auffällig als Buben, bei den Angststörungen ist die umgekehrte Beobachtung gemacht worden.Seit Beginn der Pandemie ist der Konsum von digitalen Medien unter Kindern und Jugendlichen – sowohl im schulischen als auch im Freizeitbereich – stark gestiegen. „Vor allem Oberschüler: und Kinder von Alleinerziehenden wiesen einen sehr großen Anstieg im Medienkonsum auf“, beobachtet die Statistikerin Verena Barbieri.70 Prozent aller Eltern (80 Prozent der Eltern von Jugendlichen) gaben an, dass ihre Kinder mehr Zeit im Netz verbrachten als vor der Pandemie. 33 Prozent der Eltern (44 Prozent der Eltern von Jugendlichen) gaben sogar an, dass es viel mehr Zeit war.Die befragten Jugendlichen selbst schätzen ihren Medienkonsum, in beiden Fällen, niedriger ein als ihre Eltern. Laut eigenen Aussagen verbrachten 29 Prozent der Kinder und Jugendlichen mehr als3 Stunden täglich vor dem Smartphone oder dem Tablet – und das häufiger für private Angelegenheiten als für schulische Aktivitäten.Am höchsten war der Medienkonsum bei Oberschüler sowie bei Mädchen und Kindern von Alleinerziehenden. Am niedrigsten fiel der Medienkonsum laut Umfrage hingegen bei Mittelschülern und Buben aus.Weiters weist die Studie deutlich auf die gesellschaftlich zentrale Funktion der Familie hin. Gerade in Krisenzeiten ist die Familie für Kinder und Jugendliche der wichtigste Bezugspunkt und sie gibt ihnen den größten Halt.Die Schulschließungen wurden von mehr als 50 Prozent der Eltern und Schüler als belastend empfunden, als besonders schwerwiegend wurde die Kombination aus Fernunterricht der Kinder und Smart workingder Eltern eingestuft.„Internationale Untersuchungen befassten sich auch mit den Eltern selbst und haben gezeigt, dass es durch die Pandemie-Maßnahmen auch zur Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit gekommen ist, woraus sich – wie in einem Teufelskreis – zusätzliche Risiken für die psychosoziale Gesundheit der Schüler ergeben,“ hält Christian Wiedermann fest, Mitarbeiter des Studienteams COPSY-Südtirol 2021.In der Online-Umfrage haben knapp 60 Prozent der Eltern in allen Schulstufen den Wunsch nach Unterstützung geäußert. Eltern von Grundschülern äußerten diesen Wunsch häufigerals Eltern von Oberschülern.Insgesamt gaben die befragten Eltern an, vor allem im Umgang mit schulischen Anforderungen (55 Prozent) und im Umgang mit Gefühlen und Stimmungen des Kindes (48 Prozent), ein Unterstützungsangebot zu begrüßen. Dieses Angebot soll, laut Umfrage, in erster Linie von der Schule bzw. von Lehrkräften und Experten bereitgestellt werden.„Familienfreundliche Lösungen und die größtmögliche Schulöffnung sind unerlässlich, da sich Smart working, Berufstätigkeit und Fernunterricht schwer vereinbaren lassen“, folgert Verena Barbieri.Entscheidend für die Bewältigung der psychosozialen Herausforderungfür Kinder und Jugendliche sowie für ihre Familie ist weiters ein niederschwelliger Zugang zu Expertenwissen, Beratung und Behandlung. Wegen des steigenden Medienkonsums müssten Lehrer für die Vermittlung eines sinnvollen Umgangs mit digitalen Medien sensibilisiert und weitergebildet werden.Alle Lösungsvorschläge fordern eine unmittelbare Umsetzung, nur so könne dem Anstieg von langfristigen psychischen Schwierigkeiten entgegengewirkt werden. „Es war dem Institut für Allgemeinmedizin in Bozen wichtig, eine Gesamtuntersuchung zur psychosozialen Situation von Kindern und Jugendlichen auch in Südtirol durchzuführen,“ betont Adolf Engl, der Präsident des Instituts. Die Untersuchungsergebnisse sind im Dezember 2021 den Schulämtern und zuständigen Ressorts der Landesregierung vorgestellt worden – Ergebnisse, die auch für Südtirol das hohe Maß an Belastung, welches die Pandemie für Kinder und Jugendliche mit sich gebracht hat, bestätigen.„Wir hoffen, dass die ableitbaren Erkenntnisse zur Weiterentwicklung von Entlastungs- und Unterstützungsmaßnahmen beitragen können,“ so der Allgemeinmediziner und Institutsleiter.Den Ergebnissen der Umfrage von letzten Frühsommer nach, dürfte eine vergleichende, zweite Onlineumfrage unter Eltern und Schülern sinnvoll sein, um die psychosoziale Gesundheit auch im weiteren Verlauf der Pandemie abzubilden.

stol