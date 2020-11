Corona-Experte: „Südtirol hätte früher handeln müssen“

Prof. Andrea Crisanti: Der Anteil an positiven Tests ist außergewöhnlich hoch. Man muss kein Experte sein, um zu sehen, dass es sich um beunruhigende Zahlen handelt. Hätte man früher entsprechende und restriktivere Maßnahmen getroffen, wäre der Lockdown jetzt möglicherweise nicht so zwingend. Dank Autonomie hätte das Land dazu den nötigen Spielraum gehabt, die von Rom erlassenen Maßnahmen zu verschärfen. Man hat sich aber anders entschieden und jetzt muss man eben die Entwicklung der kommenden Woche abwarten, um zu schauen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Die kommenden 7 Tage sind das Ergebnis der Entscheidungen und des Verhaltens der letzten 10 Tage.Prof. Crisanti: Vermutlich, weil man keine Maßnahmen gesetzt hat, um das Contact Tracing zu potenzieren. Das hätte getan werden müssen, so lange die Zahlen noch niedrig waren. Mit der Rückkehr zur Normalität hat man wohl vergessen, dass das Virus mit einer derartigen Wucht und Gefährlichkeit zurückkommt. In diesem Punkt hat Deutschland frühzeitig gehandelt und schon vor Wochen rigide Gegenmaßnahmen getroffen. In Südtirol, wie im Übrigen in ganz Italien, wurde eben nicht rasch und frühzeitig gehandelt. Natürlich hoffe ich, dass die Infektionszahlen in dieser Woche nicht noch weiter steigen und die Maßnahmen nicht noch weiter verschärft werden müssen.Prof. Crisanti: Mehr als die absolute Zahl an Neuinfizierten ist es der Anteil an positiven Tests im Verhältnis zur Gesamtzahl an durchgeführten Tests. Das ist der wahre Indikator für die Situation. Und in diesem Punkt hat Südtirol zusammen mit Umbrien derzeit die schlechtesten Werte.Prof. Crisanti: Nun, hilfreich ist das sicher nicht. Ein Aspekt, den diese Pandemie deutlich gemacht hat, ist, dass diese Art, Entscheidungen zu treffen, unhaltbar ist. Die Verantwortlichkeiten müssten klarer auf die einzelnen Ebenen aufgeteilt werden – vor allem auch, um Widersprüche bei den Kompetenzen auf ein Minimum zu reduzieren.Prof. Crisanti: Ich tue mich schwer, das zu glauben. Ein möglicher Lockdown, der Mitte November ausgerufen wird, würde kaum weniger als 6 Wochen andauern, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Politik müsste den Mut aufbringen, den Wirtschaftstreibenden die Wahrheit zu sagen. Diskotheken, Hoteliers, Gastwirte... jede Sparte will arbeiten und verdienen. Aber vielleicht zahlen gerade die, die als erstes Lockerungen gefordert haben, jetzt den Preis dafür.Prof. Crisanti: Für eine klare Vorhersage fehlen mir die nötigen Elemente. Ich war der erste, der gesagt hat, dass ein Lockdown zu Weihnachten unausweichlich sein würde. Jetzt bin ich mir bewusst, dass ich mit dieser Aussage sogar noch ein Optimist war.* Prof. Andrea Crisanti sollte zum Mitglied der Covid-19 Expertenkommission ernannt werden, er lehnte den Auftrag aber am 8. Juni schriftlich ab.

