Corona-Fall in Sexten: Weitere 8 Personen positiv getestet

Alle positiv getesteten Personen wurden sofort unter Quarantäne gestellt.2 der betroffenen Personen zeigen leichte Symptome einer Coronavirus-Erkrankung.Keiner der Mitarbeiter hatte unmittelbaren Gästekontakt. Bereits am Mittwoch wurde mit der Testung aller weiteren Mitarbeiter des Betriebes begonnen, am Freitag startet die Testung der Gäste. Bisher liegen keine weiteren Infektionsfälle vor.Auch die Umfeldkontrollen der positiv getesteten Familienangehörigen wurden unmittelbar in die Wege geleitet. Aufgrund der Tatsache, dass 2 enge Kontakte der positiv Getesteten im Gastgewerbe tätig sind, wurden die Umfeldkontrollen auf 3 weitere gastgewerbliche Betriebe in Sexten und der benachbarten Provinz ausgedehnt. Die Testung des Personals dieser Betriebe ist bereits angelaufen; ab Freitag werden die Gäste getestet.Laut der verantwortlichen Primarin des Departements für Prävention Dagmar Regele ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen, dass der betroffene gastgewerbliche Betrieb geschlossen wird: „Wenn bei den weiteren Tests von Mitarbeitern und Gästen keine Neuinfektionen festgestellt werden, kann der Betrieb voraussichtlich offengehalten werden“.Die Infizierten sind sofort isoliert worden; die betroffenen Räumlichkeiten werden einer Sanifikation unterzogen.

