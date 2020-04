Seit 12 Jahren begleitet der 48-jährige Bestatter am Ritten Verstorbene auf ihrem letzten Weg.Seit Beginn der Corona-Krise Anfang März waren es 11 – kein merklicher Anstieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019. Und trotzdem hat sich alles verändert.„Corona hat das Abholen der Leiche mechanisch gemacht“, sagt Rottensteiner.„Die so notwendige empathische Begleitung gibt es nicht mehr. Was das mit den Angehörigen macht, werden wir wohl erst in Monaten oder gar Jahren verstehen“, meint Rottensteiner.

maria lobis