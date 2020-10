Corona-Herd in Sexten

Laut dem Südtiroler Sanitätsbetrieb wurden seit Freitag weitere 15 Personen positiv auf das Virus getestet. Damit erhöht sich in dieser Hochpustertaler Gemeinde die Anzahl der Infizierten auf mittlerweile 18 Personen. Unter ihnen ist auch ein weiterer SVP-Gemeinderat, womit die Hälfte der SVP-Ratsfraktion in Quarantäne ist.Bürgermeister Thomas Summerer, der sich ebenfalls mit dem Corona-Virus angesteckt hat und seit Donnerstagabend in häuslicher Quarantäne ist, stimmt die Situation in der Gemeinde sehr besorgt. „Die Anzahl der Menschen in häuslicher Quarantäne ist von einem Tag auf den anderen von 64 auf 102 gestiegen“, berichtet er.Thomas Summerer appelliert an alle, zum eigenen und zum Schutz der anderen, die geltenden Schutzbestimmungen Ernst zu nehmen, die Abstandregeln und die Maskenpflicht einzuhalten. Ihm selbst gehe es ziemlich gut, am Samstag habe er zwar eine leichte Müdigkeit verspürt, doch am Sonntag habe sich diese wieder gelegt.

d/stol