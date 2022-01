Corona-Hotspot in einem Hotel in Obereggen

Die Corona-Situation in Südtirol spitzt sich zu. So ist die Wocheninzidenz am Montag auf 729 gestiegen , so hoch wie schon seit vielen Monaten nicht mehr.Wie am Montag bekannt wurde, gibt es nun auch einen Corona-Cluster in einem Hotel in Obereggen: Mindestens 18 Angestellte und Urlauber sollen sich mit dem Virus infiziert haben.Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

em/sor