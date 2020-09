Corona-Hotspot in Trientner Fleischverarbeitungsbetrieb

Zu den 24 am Mittwoch positiv getesteten Mitarbeiter der Fleischfabrik, von denen 5 Symptome zeigen, kamen im Trentino noch 9 weitere Neuinfektionen dazu, die nicht in Zusammenhang mit dem Hotspot von „Furlan Carni“ stehen.Insgesamt gab es am Mittwoch im Trentino also 33 Neuinfektionen (bei 803 Abstrichen).5 Covid-19 Patienten befinden sich derzeit im Trentino im Krankenhaus, einer davon auf der Intensivstation.

ansa/vs