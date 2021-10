Corona-Hotspot Ritten – BM Lintner: „Mehrere Herde im Familienkreis“

Lintner bestätigt im Gespräch, dass die 7-Tages-Inzidenz am Ritten derzeit bei 301 liege und damit weit über dem südtirolweiten Durchschnitt von 107. Allerdings – betont Lintner – sei bereits ein leichter Rückgang der aktiv Infizierten Personen erfolgt. Man stand zeitweise bei über 60 aktiv Infizierten, nun sind es 45 (Stand gestern).Laut Bürgermeister Lintner habe der Ritten eine gute Impfrate, die Fälle seien wohl auf die sehr ansteckende Delta-Variante zurückzuführen. Der Ritten ist groß – betont er – die fast 8000 Einwohner verteilen sich auf 15 Ortschaften. Es gebe nicht den einen Corona-Hotspot, sondern wohl mehrere Herde im Familien- und Bekanntenkreis.Betroffen sind auch Bildungseinrichtungen. Wie Julia Fulterer gegenüber STOL bestätigt, befindet sich derzeit der gesamte Kindergarten in Oberbozen (2 Gruppen) und 2 von 4 Kindergartengruppen in Klobenstein in Quarantäne. Mehrere Kinder seien positiv getestet worden. Auch eine Klasse der Grundschule Oberbozen ist von den Quarantäne-Maßnahmen betroffen.Lintner werde am Ritten – wie bisher – auch weiter auf Aufklärung setzen, auch in Zusammenarbeit mit den Gemeindeärzten, die Bevölkerung sensibilisieren und Kontrollen – etwa in der Gastronomie – durchführen.

vs