Corona im Jahr 2021 dritthäufigste Todesursache in Südtirol

Mehr Männer an Covid gestorben als Frauen

7 von 10 Covid-Tote über 80 Jahre alt

Im Jahr 2021 wurden in Südtirol 4981 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Todesfälle, bei denen Covid-19 als Haupttodesursache registriert wurde, beläuft sich auf 569, das sind 106,2 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, was 11,4 Prozent aller Todesfälle entspricht. Dies geht aus den Daten des Landesstatistikinstituts Astat hervor.Wie seit fast 20 Jahren starben auch 2021 in absoluten Zahlen mehr Frauen (2512) als Männer (2469). Im Vergleich zum Jahr 2020 ist die Zahl der Todesfälle bei beiden Geschlechtern zurückgegangen, bei den Frauen jedoch stärker (minus 11,9 Prozent) als bei den Männern (minus 5,9 Prozent).Auch bei den durch Covid-19 verursachten Todesfällen war der Rückgang bei Frauen (minus 36,9 Prozent) größer als bei Männern (minus 15,3 Prozent).Bei Betrachtung der Todesfälle aufgrund von Covid19, starben mehr Männer (326) als Frauen (243) daran. Anteilsmäßig ist Covid-19 bei den Männern in 13,2 Prozent der Fälle die zugrundeliegende Todesursache, bei den Frauen in 9,7 Prozent der Fälle.Wie im Jahr 2020 stellt Covid-19 auch im Jahr 2021 die dritthäufigste Todesursache dar. Etwa 7 von 10 an Covid-19 Verstorbene waren über 80 Jahre alt.