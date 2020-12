Corona-Impfstoff in Italien angekommen

Nachdem sich die Lieferung der Impfstoffe von Pfizer-Biontech nach Italien zunächst – wie berichtet – wetterbedingt verzögert hatte, sind am heutigen Mittwoch nun Flugzeuge mit rund 470.000 Impfdosen an Bord auf zahlreichen italienischen Flughäfen gelandet. Die Impfdosen sollen nun in den Regionen Italiens verteilt werden.

stol