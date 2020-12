Corona-Impfung: 26.190 Dosen für Südtirol

Die Impfstoffverteilung ist zentral reguliert, das heißt die Impfstoff-Dosen werden von Italien an die einzelnen Regionen verteilt. Südtirol erhält vorerst 26.190 davon. Das haben die Minister Roberto Speranza und Francesco Boccia dem Sanitätsbetrieb am Samstag per Videokonferenz mitgeteilt.Wie berichtet, sollen Sanitätspersonal, Mitarbeiter und Bewohner der Altersheime, Haus- und Kinderärzte als erste geimpft werden. Bis Freitag soll Südtirol mitteilen, wie viele sich impfen lassen werden.„Zu knapp“, sagt Landesrat Thomas Widmann. Doch auch wenn ein Teil eine Impfung ablehne, brauche man die Dosen ja für andere.

stol