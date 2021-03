Impfung „ein Akt der Solidarität“

Die Impfbeteiligung in den Seniorenwohnheimen war Anlass über eine Impfpflicht nachzudenken, so der Verband.Dabei tauchen laut Landesverband der Sozialberufe verschiedene Fragen und Überlegungen auf:- haben bzw. hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wenig wissenschaftliche fundierte Informationen?- ist es unter diesen Gesichtspunkt verständlich, dass man lieber einige Monate wartet, bis man sich impfen lässt, oder ist das Risiko, das die gesamte Gesellschaft dadurch hat, zu groß?- soll es eine Impfpflicht für diese Gesundheits-und Sozialberufe geben?„Sich impfen zu lassen ist ein Akt der Solidarität und hier geht es neben den Grundrechten des Einzelnen, auch um das Interesse und den Schutz der Allgemeinheit, bzw. der öffentlichen Gesundheit“, heißt es in der Presseaussendung.Über das Impfen zu reden und zu schreiben, sei sehr heikel und man könne schnell missverstanden werden. „Um eine persönliche Entscheidung zu treffen, braucht es klare, verständliche Informationen und eine kontinuierliche und transparente Information über die Wirksamkeit der Impfung und möglicher Risiken“, schreibt der Landesverband der Sozialberufe.Weiters erklärt der Landesverband der Sozialberufe in der Aussendung: „Leider sind vor der Kommunikation, unterschwellig Druck aufgebaut und Drohungen in Richtung Mitarbeiterinnen ausgesprochen worden, und wie bekannt erzeugt Druck immer Gegendruck. Wir sollten und können davon ausgehen, dass die Gesundheits- und Sozialberufe die in den Seniorenwohnheimen Südtirols arbeiten, sich ihrer Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung bewusst sind“.„Völlig selbstverständlich gehen die Gesellschaft, das Gesundheitswesen und die Politik davon aus, dass es die absolute Pflicht dieser Berufe ist, sich gegen Corona impfen zu lassen, obwohl die gesetzliche Lage in Italien derzeit so ist, dass die Corona-Impfung eine Empfehlung ist“, so der Verband. uEs dürfe nicht vergessen werden, dass es gerade diese Berufsgruppen sind, „die seit der ersten Stunde der Corona Pandemie, zu Beginn teilweise ohne ausreichende Schutzausrüstungen, mangelnden Informationen und unter großen Belastungen die Bewohnerinnen und Bewohner in den Seniorenwohnheimen gepflegt, betreut und begleitet haben“.Die Professionalität der Gesundheit– und Sozialberufe in den Seniorenwohnheimen an der Impfbereitschaft zu messen, sei laut Landesverband der Sozialberufe der verkehrte Weg, „denn es wird derzeit viel zuviel auf dem Rücken der Pflegekräfte ausgetragen und sie bieten die perfekte Projektionsfläche für die Bedürfnisse einer virusgebeutelten Gesellschaft“.

stol