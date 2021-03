Corona-Impfungen: 10-Prozent-Marke überschritten

„Die Impfkampagne in Südtirol läuft sehr gut“, heißt es in einer Presseaussendung des Südtiroler Sanitätsbetriebes.10,17 Prozent der Südtirolerinnen und Südtiroler wurden schon mit mindestens einer Impfdosis geimpft. Berechnet auf die Bevölkerung mit über 18 Jahren beträgt dieser Wert fast 13 Prozent. Dies wirkt sich auch auf den italienweiten Vergleich aus: Südtirol befindet sich bei den Impfungen im Vergleich zur Bevölkerung an der ersten Stelle.Ab Samstag, 13. März wird für die Altersgruppe der über 75 Jährigen die Möglichkeit gewährt, sich telefonisch auf die Warteliste setzen zu lassen. Diesen Personen wird dann nach und nach ein Impftermin mitgeteilt.Landesrat Thomas Widmann äußerst sich sehr zufrieden darüber: „Die Impfungen schreiten gut voran. Italienweit sind wir an der Spitze und das soll auch so bleiben. Wir sind sehr bemüht schnellstmöglich gerade die älteren und fragilen Menschen zu impfen, denn für sie besteht das größte Risiko. Deshalb werden für alle aktuell vorrätigen Impfstoffe Termine vergeben“.Die europäische Arzneimittel-Agentur hat gestern (11.03.2021) den vierten Impfstoff für die EU zugelassen. Beim Impfstoff der Firma Johnson & Johnson handelt es sich um einen Vektorimpfstoff. Der große Vorteil ist, dass nur mehr eine Impfdosis notwendig und die Lagerung viel einfacher ist. Dadurch wird es möglich in kurzer Zeit mehr Menschen zu impfen.Neben den Impfzentren im Kurhaus Meran und in der Cusanus Akademie in Brixen, öffnet am 15. März ein weiteres großes Zentrum in der Messe Bozen seine Tore. Auch im Pustertal wird bereits in 4 wohnortnahen, gut erreichbaren Impfzentren geimpft: im Krankenhaus Bruneck und in den Sprengelsitzen Innichen, Sand in Taufers und Piccolein. Diese schaffen zwischen 1600 und 2500 Impfungen die Woche. Sobald mehr Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist die Abhaltung von Massenimpfungen geplant. Hierfür wurden bereits vier Vereinshäuser ausfindig gemacht, das größte befindet sich in Bruneck.Generaldirektor Florian Zerzer ist erfreut über die Zulassung eines vierten Impfstoffes in der EU: „Das sind gute Nachrichten. Dieser Impfstoff birgt großes Potenzial, da er nur mehr einmal geimpft werden muss, um den vollen Schutz zu erhalten. Sobald insgesamt mehr Impfstoffdosen regelmäßiger eintreffen, können wir mit den Massenimpfungen starten. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren“.Jede Person, die sich impfen lässt, schütze nicht nur sich selbst. Durch die Impfungen erkranken die Menschen nicht so schwer am Coronavirus und belasten dadurch weniger stark das Gesundheitssystem, heißt es in der Aussendung. Jeder der sich sich impft, trage dazu bei, den Weg zurück in die Normalität zu ebnen.Hinsichtlich der Impfung der über 75 Jährigen wird daran erinnert, dass ab morgigen Samstag (13.03.2021) der Eintrag in die Wartelisten möglich ist. Online-Vormerkung ist für diese Zielgruppe keine mehr möglich.Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Impfungen insgesamtVerabreichte Impfdosen: 79.781Erstdosis: 54.254Zweitdosis: 25.527abgeschlossene Impfzyklen: 47,10%Impfungen nach GruppenPersonen über 80 Jahre ohne SeniorenwohnheimeDiese Personengruppe umfasst: 29.367 PersonenErstdosis: 18.419Zweitdosis: 8.237Warteliste: 1.725Bewohner Seniorenwohnheimegeimpfte Heimbewohner: 2.638Schul-, Kindergarten- und UniversitätspersonalDiese Personengruppe umfasst: 21.346 PersonenErstdosis: 11.044 (51,70%)Impfungen nach ImpfstoffPfizer BioNTechErstdosis: 38.207Zweitdosis: 25.208abgeschlossene Impfzyklen: 66%ModernaErstdosis: 2.146Zweitdosis: 319abgeschlossene Impfzyklen: 14,90%AstraZenecaErstdosis: 13.901Zweitdosis: 0abgeschlossene Impfzyklen: 0,0%Erwartete Lieferungen im März (13.03. – 03.04.2021)Pfizer BioNTech: 17.550 DosenModerna: 7.700 DosenAstraZeneca: 22.320 DosenInsgesamt: 47.570 Dosen

stol/sabes