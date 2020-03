Corona: Kontrollen in ganz Italien verschärft

In ganz Italien sind am Samstag die Polizeikontrollen zur Einhaltung der Quarantäne-Vorschriften verschärft worden. Nachdem die italienische Regierung am Freitag die landesweite Schließung von Parks, Grünflächen und Spielplätzen beschlossen hat, sind seit diesem Wochenende Freizeitaktivitäten außer Haus verboten, geht aus der neuen Verordnung der Regierung hervor, die bis zum 25. März gilt.