Corona-Lage: Dieser Wert verheißt nichts Gutes für Südtirol

Auch in den letzten 2 Tagen zeigte die Infektionskurve in Südtirol nach unten: Inzidenz und Zahl der aktiven Fälle sind gesunken, seit 5 Tagen ist niemand an oder mit Corona gestorben und die Patientenzahl liegt weiterhin unter 100. + Von Michele Manca