Corona-Lage in Südtirol stabil

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 316 PCR-Tests untersucht und dabei 6 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 196 positive Antigentests. Die Zahl der Neuinfektionen an den Ostertagen lesen Sie weiter unten. Die 7-Tages-Inzidenz ist in den vergangenen 2 Tagen leicht angestiegen und am heutigen Dienstag wieder gesunken – auf 470.

Bisher (19.04.) wurden insgesamt 870.351 Abstriche untersucht, die von 316.798 Personen stammen.



Die Zahlen im Überblick:





PCR-Abstriche:



Untersuchte Abstriche gestern (18.04.): 316



Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 6



Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 206.358



Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 870.351



Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 316.798 (+85)





Antigentests:



Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.846.265



Durchgeführte Antigentests gestern: 1.412



Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 196



Anzahl der positiv Getesteten vom 18.04. nach Altersgruppen:



0-9: 18 = 9%

10-19: 23 = 11%

20-29: 17 = 8%

30-39: 22 = 11%

40-49: 41 = 20%

50-59: 37 = 18%

60-69: 24 = 12%

70-79: 12 = 6%

80-89: 8 = 4%

90-99: 0 = 0%

over 100: 0 = 0%

Gesamt: 202 = 100%





Weitere Daten:



Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 34



Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 32 (Stand 18.04.)



Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 2



Verstorbene: 1458 Personen (+0)



Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4146



Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 311.992



Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 316.138



Geheilte Personen insgesamt: 200.755 (+244)



************



Daten vom Montag, 18.04.2022



Die Zahlen im Überblick:





PCR-Abstriche:



Untersuchte Abstriche am 17.04.: 147



Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 6



Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 206.156



Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 870.035



Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 316.713 (+47)





Antigentests:



Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.844.853



Durchgeführte Antigentests gestern: 962



Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 174



Anzahl der positiv Getesteten vom 17.04. nach Altersgruppen:

0-9: 24 = 13%

10-19: 26 = 14%

20-29: 16 = 9%

30-39: 25 = 14%

40-49: 28 = 16%

50-59: 33 = 18%

60-69: 14 = 8%

70-79: 11 = 6%

80-89: 3 =2 %

90-99: 0 = 0%

totale: 180= 100%



Weitere Daten:



Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 28



Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 32 (Stand 11.04.)



Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 2



Verstorbene: 1458 Personen (1)



Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4.188



Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 311.758



Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 315.946



Geheilte Personen insgesamt: 200.511 (+456)



************



Daten vom Sonntag, 17.04.2022



Die Zahlen im Überblick:



PCR-Abstriche:



Untersuchte Abstriche am 16.04.: 219



Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 6



Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 205.976



Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 869.888



Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 316.666 (+66)





Antigentests:



Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.843.891



Durchgeführte Antigentests gestern: 2.004



Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 287





Anzahl der positiv Getesteten vom 16.04. nach Altersgruppen:

0-9: 30 = 10%

10-19: 32 = 11%

20-29: 29 = 10%

30-39: 33 = 11%

40-49: 57 = 19%

50-59: 52 = 18%

60-69: 26 = 9%

70-79: 18 = 6%

80-89: 15 = 5%

90-99: 1 = 0%

totale: 293= 100%



Weitere Daten



Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 28



Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 32 (Stand 11.04.)



Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 3



Verstorbene: 1457 Personen (+0)



Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4467



Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 311.301



Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 315.768



Geheilte Personen insgesamt: 200.055 (+551)