Corona-Leugner in meiner Familie: Was jetzt?

Freunde und Familienmitglieder verfangen sich in Verschwörungsmythen, leugnen Corona, driften ab. Bindungen zerreißen. Was tun? Ein betroffenes Paar in Deutschland hat eine Selbsthilfegruppe gegründet – es gibt noch wenige. Das Problem trifft aber viele, sagen Experten. + Von Yuriko Wahl-Immel